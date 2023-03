COVID-19: Anticoagulazione per ridurre intubazioni e decessi

lo studioLo studio internazionale su larga scala “FREEDOM”, condotto dal dottor Valentine Foster, direttore medico del Mount Sinai Hospital, è il primo a dimostrare che gli anticoagulanti ad alte dosi possono migliorare la sopravvivenza in questo gruppo di pazienti. È stato effettuato su 3398 pazienti adulti ricoverati con COVID-19 confermato, la cui età media era di 53 anni, che ha permesso di stabilire l’efficacia, in alcuni pazienti, di alte dosi di anticoagulanti terapeutici, e quindi di determinare il regime e la dose . appositamente,

Riduzione del tasso di mortalità a 30 giorni nei pazienti trattati con anticoagulanti terapeutici (alte dosi).

rispetto a quelli che ricevono una terapia preventiva (a basso dosaggio);

Il 7% dei pazienti trattati con anticoagulanti profilattici è deceduto entro 30 giorni rispetto al 4,9% dei pazienti trattati con anticoagulanti curativi, una diminuzione complessiva del 30%;

La necessità di intubazione diminuisce anche nel gruppo anticoagulante curativo: il 6,4% dei pazienti nel regime terapeutico è stato intubato entro 30 giorni contro l’8,4% nel gruppo profilattico, una diminuzione del 25%;

L’anticoagulazione terapeutica è stata particolarmente utile per i pazienti con sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS). Tra i pazienti con sindrome da distress respiratorio acuto al momento del ricovero, il 12,3% nel gruppo anticoagulante profilattico è deceduto entro 30 giorni contro il 7,9% nel gruppo anticoagulante curativo.

Nessuna differenza negli effetti avversi è stata osservata tra i due gruppi di pazienti.

“Una grande scoperta poiché i decessi per COVID-19 sono ancora numerosi”.

“Quello che abbiamo imparato da questa esperienza è che molti pazienti che sono ricoverati in ospedale con COVID-19 a causa di un’infezione polmonare, ma che non sono ancora stati trasferiti in un’unità di terapia intensiva (ICU), beneficiano di alte dosi di enoxaparina per via sottocutanea o dall’apixaban orale per prevenire la trombosi e la progressione della malattiaScrivi gli autori.

Evita i coaguli: Inizialmente, all’inizio della pandemia, questi medici hanno scoperto che molti pazienti ricoverati con COVID-19 stavano sviluppando coaguli di sangue che potevano essere fatali. Il team del Mount Sinai afferma che:

trattamento tramite Anticoagulazione profilattica a basso dosaggio è associato a risultati migliori indipendentemente dal fatto che il paziente si trovi o meno nell’unità di terapia intensiva; Anticoagulanti terapeutici ad alto dosaggio Porta a risultati migliori nei pazienti COVID-19 non gravemente malati.

“Quindi questo è uno studio importante per i pazienti con COVID-19 che sono abbastanza malati da richiedere il ricovero in ospedale ma non abbastanza malati da richiedere la gestione della terapia intensiva”..