Disposta la sanificazione. Si torna in DAD per due giorni

Nocera Superiore. Il dirigente scolastico del plesso scolastico di Pareti Pucciano, Antonio Pizzarelli ha disposto la sospensione precauzionale della didattica in presenza, a seguito di una positività al Covid-19, accertata attraverso test antigenico, all’interno del corpo docente.

“Sono in corso già da quest’oggi le attività di tracciamento da parte dell’Asl – fa sapere il sindaco Giovanni Maria Cuofano – come da Protocollo, necessario per l’adozione di misure d’isolamento per eventuali contatti diretti con il soggetto positivo.

In considerazione della necessità di procedere a operazioni di sanificazione straordinaria, si legge nella PEC inviata dal Dirigente scolastico – continua la nota del sindaco – , si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza nei giorni 14 e 15 aprile del plesso di Pareti Pucciano.

Nei due giorni, le attività didattiche proseguiranno in modalità DDI/LEAD, secondo quanto stabilito nel relativo regolamento”.

