Covid-19, a Cava de’ Tirreni inaugurato il secondo polo vaccinale

Cava de’ Tirreni. Ha preso il via questa mattina la campagna di vaccinazione degli over 80 presso la sede allestita presso il Convento di Sant’Antonio e San Francesco.

“Siamo gli unici, credo, ad avere due poli vaccinali sul territorio – fa sapere il primo cittadino, Vincenzo Servalli – . La campagna vaccinazione del personale scolstico non ha subito alcun ritardo e in breve, salvo ritardi della fornitura dei vaccini, riusciremo a vaccinare il personale scolastico e i nostri anziani over 80. Siamo a più della metà del personale scolastico previsto già vaccinato. Noi forniamo le strutture e la nostra disponibilità, ma, ricordiamo che l’organizzazione della campagna di vaccinazione è di competenza sempre della Asl del territorio”.