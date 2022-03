Coupe Davis: Zizou Bergs gagne le 5e point et envoie la Belgique en phase de groupes

David Goffffin avait permis à la Belgique de revenir à due vittorie partout dans ce barrage face à la Finlande, Le numéro un belge, 68e mondial, s’est imposé 6-4, 6-2 en 1h37 face au numéro un finlandais Emil Ruusuvuori ATP 71) dans le 4e match.

La Finlandia avait pris les commandes (2-1) après qu’ Emil Ruusuvuori et Harri Heliovaara ont battu Sander Gillé et David Goffin 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) dans le double plus tôt dans la journée .

David Goffin remplaçait Joran Vliegen il partenaire habituel di Sander Gillé. Le spécialiste du double, testé positif au coronavirus vendredi, a dû déclarer forfait.

Le score était de 1-1 dopo la première journée vendredi avec la victoire 7-5, 3-6, 6-3 di David Goffin sur Otto Virtanen et la défaite 6-3, 7-5 di Zizou Bergs face à Emil Ruusuvuori vendredi .

La Belgique se qualifie ainsi a pour la phase de groupes du 14 a 18 settembre dans quatre villes et qui réunira 16 équipes, dont quatre invitées. La Croatie, finaliste de l’édition 2021, la Grande-Bretagne et la Serbie, invitées, sont déjà qualifiées. Tenante du titolo, la Russia a été suspendue “jusqu’à nouvel ordre” martedì dalla federazione internazionale di tennis (ITF) e ragione dell’invasione dell’Ucraina per Moscou.

La phase finale aura lieu du 23 au 27 novembre, avec huit équipes.

La Belgique avait retrouvé le groupe mondial grâce à sa victoire 2-3 face à la Bolivie le 20 septembre dernier à Asuncion (Paraguay).

# Contesto belga