Coupe Davis: Zizou Bergs battu, la Finlande revient à 1-1 face à la Belgique

David Goffin (ATP 68) avait auparavant ha offerto il miglior punto à la Belgique en battant en trois set 7-5, 3-6, 6-3 et 2h06 de jeu Otto Virtanen (ATP 405) dans la partita d’ouverture.

Samedi, la journée Beginra à 13h heure belge avec le double. Precauzioni per il viaggio di ritorno dal partner abituale Sander Gillé (ATP 31 en double), Joran Vliegen (ATP 38 en double) a été placé en isolement après avoir été testé positif au coronavirus et doit rester en quarantaine jusque mercredi. Kimmer Coppejans (ATP 214) è in viaggio in Finlandia come riserva.

Le double sera suivi par les match entre les deux N.1, Ruusuvuori et Goffin et puis au duel Virtanen/Bergs.

Le vainqueur de ce duel, joué en cinq match deux sets gagnants on surface dure en salle, se qualifie pour la phase finale désormais jouée avec seize pays, avec la phase de groupes en septembre et la partie finale en novembre.

La Croatie, finaliste de l’édition 2021, la Grande-Bretagne et la Serbie, invitées, sont déjà qualifiées. Tenante du titolo, la Russia a été suspendue “jusqu’à nouvel ordre” martedì dalla federazione internazionale di tennis (ITF) e ragione dell’invasione dell’Ucraina per Moscou.

La Belgique avait retrouvé le groupe mondial grâce à sa victoire 2-3 face à la Bolivie le 20 septembre dernier à Asuncion (Paraguay).

“Déçu du résulat”, Zizou Bergs a tiré des enseignements de son 2e match de Coupe Davis

“Je suis bien sûr déçu du résultat”, un déclaré Zizou Bergs après la rencontre. Je voulais plus, j’étais venu pour plus, j’étais excité. J’étais confiant quant à mes chances de victoire et je perds en deux set. Je suis déçu du résultat mais je suis quand même content de et de n mon état d’esprit. J’aurais pu faire plus mais ça a été un match correct. Il fut aussi dire qu’Emil était meilleur que moi”.

Zizou Bergs a joué vendredi son deuxième match di Coupe Davis. Le premier avait eu lieu dans un tout autre contexte, en septembre dernier à Asuncion, au Paraguay. C’est là que la rencontre du Groupe mondial I entre la Belgique et la Bolivie avait été délocalisée en raison de la situazione sanitaria dans l’Etat andin. Dopo gli esordi della Coupe Davis, Zizou Bergs ha deciso di affrontare Murkel Dellien. Vendredi, c’est devant un public, et notamment plusieurus supporters belges qui ont donné de la voix, que Bergs a évolué.

“C’était fort différent au Paraguay. J’avais l’impression que c’était ma première fois aujourd’hui”, dit le N.2 belge. “Ici, c’est la vraie Coupe Davis. J’apprends de cette expérience et je suis sûr que ça va m’aider à m’améliorer. Je reviendrai plus fort”.