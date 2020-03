Costiera Amalfitana. La nuova ordinanza del Ministero della Salute dispone per tutti il DIVIETO DI SPOSTARSI IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI CI SI TROVA, con qualsiasi modalità di trasporto, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Per attuare concretamente tale disposizione la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ha organizzato posti di controllo continuativo da parte delle forze dell’ordine per impedire l’accesso in costiera a chiunque non ne abbia titolo.

Il servizio sarà dislocato ad ognuno dei varchi di accesso:

✅VIETRI

✅TRATTO CETARA – ERCHIE

✅CAPODORSO

✅VALICO DI CHIUNZI

✅BIVIO POSITANO

✅TUNNEL AGEROLA

Inoltre, lungo tutta la SS163 proseguiranno ulteriori pattugliamenti di controllo.

Obbligo di comunicazione per chi fa ritorno da altre Regioni

Inoltre, su disposizione regionale, coloro che da altre regioni o dall’estero fa ingresso in Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni devono obbligatoriamente comunicarlo al Comune e al proprio medico o pediatra rimanere in isolamento fiduciario al proprio domicilio per 14 giorni dall’arrivo osservare il divieto di contatti sociali nonché di spostamenti e viaggi, rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza avvertire immediatamente il medico o l’ASL in caso di comparsa di sintomi sospetti