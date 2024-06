Cosa sappiamo di FLiRT, questa alternativa che sta procedendo in modo allarmante?

Citato dalla rivista Time, ha detto il dottor Eric Topol, vicepresidente esecutivo del Centro di ricerca biomedica statunitense Ricerca Scripps che ha scritto sulle varianti FLiRT spiega che ” Se è ancora troppo presto per dirlo (…) allora il KP.2 e i suoi parenti causeranno probabilmente un’impennata del numero di casi, ma la mia impressione è che non si tratterà di una grande ondata. »

FLiRT è il termine usato per descrivere un’intera famiglia di nuove varianti (inclusa la variante dominante KP.2). Virus SARS-CoV-2 Che prevale negli Stati Uniti e comincia ad apparire in Europa.

Sintomi classici

Per Topol Il virus non è mutato abbastanza da diventare significativamente diverso dai ceppi precedenti Pertanto, secondo i ricercatori di l’Università Jones–Hopkins Baltimora, per quanto riguarda i sintomi, “ Non vediamo nulla di nuovo o di diverso. Stiamo ancora vedendo malattie lievi. Ciò potrebbe non essere dovuto al fatto che il virus è diventato più mite, ma perché la nostra immunità ora è molto più forte. Anni dopo Vaccinazioni e infezioni, la maggior parte della popolazione è in grado di combattere meglio le infezioni ».

Stessa storia dai Centers for Disease Control (CDC di Atlanta): “ FLiRT non causa malattie più gravi rispetto ad altre varianti. »