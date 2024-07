Cosa porta questo nuovo sistema alle auto, che sarà implementato dal 7 luglio 2024?

Si chiama Global Safety Regulator 2 (GSR2) ed entrerà in vigore domenica 7 luglio Porta molti cambiamenti all’interno delle nostre auto influenzando diversi aspetti.

Lanciato il 7 luglio 2022 per i veicoli nuovi certificati, si applica ora a tutti i modelli venduti in Europa, in attesa… La terza parte è prevista per il 7 luglio 2026. Le modifiche apportate sono così significative che molti modelli escono dal catalogo dei produttori. In effetti, sono necessari sviluppi Richiede molti investimentiCome ad esempio nell’ingegneria elettronica.

Andranno così in pensione la Porsche Macan, la Renault Zoe, la Twingo, la Suzuki Ignis e la Toyota GR86. L’Alpine A110 ha diritto ad un differimento, a condizione che la sua produzione non superi i 1.500 esemplari all’anno. Così la Berlinette diventerà ancora più rara…

Lo scopo di questo regolamento europeo è migliorare la sicurezza stradale, e quindi la sicurezza delle nostre auto. Vediamo così equipaggiamenti, ad alcuni noti, apparire a bordo di tutte le nuove auto:

Accensione automatica delle luci di emergenza

Avviso di perdita di attenzione

Avviso di velocità eccessiva

Aiutaci a restare in pista

Adattamento intelligente della velocità

Rilevamento ostacoli in retromarcia

Frenata d’emergenza automatica

Data logger e attacchi informatici

Sebbene la preoccupazione per una maggiore sicurezza sia legittima, alcuni avvisi possono diventare rapidamente fastidiosi su base quotidiana, come l’avviso di velocità eccessiva. La normativa però prevede che ci sia Possibilità di disabilitarne alcuni. Ma come farlo dipende da un produttore all’altro. Se Renault è abbastanza intelligente da raggruppare queste funzioni in un unico comando (con preprogrammazione nel computer di bordo dell’auto), allora questo non è il caso, ad esempio, di Toyota. È necessario “deselezionare” gli avvisi uno per uno e Soprattutto dopo ogni inizio.

Un nuovo apparecchio solleva interrogativi: il data logger. Tuttavia, quest’ultimo viene utilizzato solo nel contesto dell’incidente perché contiene dati come La decelerazione o la velocità del veicolo al momento della collisione. Sono esclusi i dettagli del veicolo, i dati sulla posizione, le informazioni sul conducente, la data e l’ora dell’evento. Questa è memoria “volatile” ovvero viene sostituita in base alla strategia di registrazione.

Questo standard GSR2 contiene anche una sezione sulla struttura del veicolo stesso poiché i crash test laterali diventano più seri, soprattutto a livello di apertura e cerniere delle porte.

Si noti inoltre che le auto devono essere meglio armate contro gli attacchi informatici. Ciò significa che ogni produttore deve essere in grado di identificare, reagire e rispondere Correggi qualsiasi attacco informatico. Una misura gradita nel mondo automobilistico sempre più connesso. Infine, tutte le auto devono essere predisposte per installare un immobilizzatore antialcol.

L’Unione Europea spera che grazie a tutte queste nuove misure e misure future, ciò accada Prevenire 25.000 morti entro il 2038 Ridurre il rischio di infortuni.