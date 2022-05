Cosa cambierà su Instagram a giugno

Nuova modalità a schermo intero, nuovo font, lancio di NFT sulla piattaforma… Ecco le novità che dovrebbero arrivare su Instagram a giugno.

Una nuova identità visiva

“Portiamo nuova energia e scopo ai nostri colori, font, logo e altri elementi del marchio con un’identità visiva aggiornata” un Pubblicizza Instagram alla fine del mese.

La gradazione dell’app è stata reinventata con colori vivaci e utilizzando un processo di modellazione 3D. Obbiettivo ? dare ‘Sentirsi illuminati ed energici’E per riferimento “Momenti di scoperta”. L’app include anche un nuovo font, Instagram Sans. Così, “Abbiamo collaborato con esperti di lingue in tutto il mondo per adattare il carattere agli script globali, inclusi arabo, tailandese e giapponese”fa riferimento allo statuto.

modalità schermo intero

Considera il nuovo layout dell’applicazione e il sistema di progettazione “Contenuto e celebra la creatività, la semplicità e l’espressione di sé”. I nuovi layout di marketing di Instagram hanno rielaborato la visualizzazione a schermo intero delle foto.

Ad inizio maggio Adam Mosseri, CEO di Instagram Il test ha confermato la visualizzazione dei post in modalità a schermo intero sulla piattaforma. Le foto e i video più grandi dovrebbero iniziare a essere visualizzati in alcuni feed. In breve, la barra delle storie si posizionerà sempre nella parte superiore dell’app. Un indicatore in fondo ai post chiederà all’utente di scorrere a sinistra per vedere il resto del contenuto.

Accesso NFT

Instagram iniziare a Prova di simboli insostituibili, NFT, con una manciata di designer e assemblatori americani. Ovviamente potranno condividere le NFT che hanno creato o acquistato su Instagram. Una volta effettuato l’accesso, i creatori e gli aggregatori potranno scegliere dal proprio portfolio gli NFT che desiderano condividere su Instagram. Inoltre, i creatori di contenuti potranno visualizzare le informazioni pubbliche sul gruppo. Ad esempio, descrivi NFT. Tutti i post di questo tipo saranno visibili sul loro profilo. Infine, il creatore e il collezionista potranno apparire nel post delle partecipazioni digitali, a seconda delle loro impostazioni sulla privacy.

