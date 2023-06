Cosa cambierà con il nuovo aggiornamento sul tuo computer

L’aggiornamento Moment 3 è disponibile come opzione da alcuni giorni per Windows 11. È sicuramente un aggiornamento modesto, ma non privo di novità.

Il contributo complessivo dell’aggiornamento Momento 3 è il miglioramento delle prestazioni. Per essere più precisi, la velocità delle interazioni più comuni sarà notevolmente migliorata, un anticipo che i giocatori apprezzeranno particolarmente.

E in generale tutto, o quasi, è più veloce con i miglioramenti offerti da Moment 3. Questo è ad esempio il caso del computer che prende fuoco.

L’aggiornamento offre anche un punto debole per l’accessibilità, con un sistema di traduzione migliorato e ora disponibile per molte altre lingue, incluso il francese! Se vuoi usarli, usa semplicemente la combinazione di tasti di Windows + Ctrl + L.

L’identificazione diventa anche successiva, più precisamente la cosiddetta “autenticazione a due fattori”, questo sistema che ti chiede di confermare la tua identità su un altro dispositivo che hai, solitamente il tuo telefono. Ora è sufficiente copiare semplicemente il codice visualizzato nelle tue notifiche. Per risparmiare un po’ di tempo…

Un altro gradito miglioramento riguarda l’orologio che ora include una visualizzazione dei secondi nella barra di stato. Piccoli dettagli che possono essere molto utili quando si tratta di sincronizzare qualcosa sul tuo computer.

Infine, in termini di sicurezza, l’aggiornamento Moment 3 offre l’utilizzo di chioschi multi-app. Un dispositivo che consente agli amministratori di decidere quali applicazioni possono essere eseguite sul computer. Ma invece di doverlo fare caso per caso, si tratta di definire criteri generali che si applicheranno a tutte le domande.

E queste non sono tutte le nuove funzionalità di Moment 3. Se non introduce enormi cambiamenti, possiamo vedere che porta molte piccole nuove funzionalità che, se inosservate, probabilmente semplificheranno la vita dell’utente.

