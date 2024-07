Corso estivo di lingua italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura: Stage, Workshop a Strasburgo

Creazione account

Les Latest News d’Alsace, in qualità di titolare del trattamento, raccoglie le informazioni registrate in un file informatico dal suo servizio clienti in questo modulo, il cui scopo è quello di creare e gestire il vostro account e garantire abbonamenti e altri servizi di abbonamento. . Se avete acconsentito, questi dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di newsletter e/o offerte pubblicitarie di Les Dernieres Nouvelles d’Alsace, delle sue società affiliate e/o dei suoi partner commerciali. Potrai utilizzare in modo permanente l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione, la revoca del tuo consenso e/o qualsiasi domanda relativa al trattamento dei tuoi dati personali contattando dnarelationclients@dna.fr o accedendo ai seguenti link: Protezione dei dati, Sito CGU e Contatto. Il responsabile della protezione dei dati personali (dpo@ebra.fr) verrà contattato per qualsiasi richiesta relativa ai tuoi dati personali.