CORONAVIRUS, E’ VIETATO SPOSTARSI TRA COMUNI

E’ fatto divieto a tutte le persone di muoversi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso dal proprio salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Le disposizioni contenute nell’ordinanza firmata dal Ministro Roberto Speranza e dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese hanno effetto a partire da oggi 22 marzo 2020.

L’ordinanza fa dunque seguito al Decreto del Presidente Conte che invididua quali sono le attività che potranno continuare a lavorare. Puoi approfondire, leggendo l’articolo pubblicato su laredazione.eu