Coronavirus, scuole e atenei chiusi da domani fino al 15 marzo

E’ ufficiale: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo

“Per il governo non è stata una decisione semplice – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi – abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo“.

“Noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola d’azione, verità e trasparenza”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a Palazzo Chigi spiegano che, sulla chiusura delle scuole questa mattina “era stato chiesto al comitato tecnico-scientifico un ulteriore approfondimento”. Per questo “la notizia che è fuoriuscita è stata totalmente improvvida”.

Il punto della Protezione Civile, Borrelli: “Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia. 276 i guariti”

Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 276 i guariti, 116 in più rispetto a ieri. L’aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni.

Intanto è arrivato il via libera definitivo dell’Aula del Senato al dl sull’emergenza coronavirus. Il testo è stato approvato a Palazzo Madama con 234 voti a favore, cinque astenuti e nessun contrario.