Benedizione ‘Urbi et Orbi’ con l’indulgenza plenaria. In diretta da Piazza San Pietro in Roma

Papa in una Piazza San Pietro vuota: “Ti imploriamo Dio, non lasciarci nella tempesta”

Roma. I medici in prima linea nella lotta al coronavirus ma anche i politici che devono fare le scelte: si prega per loro questa sera a piazza San Pietro. Nelle invocazioni, durante la celebrazione del Papa, si e’ pregato per “l’umanita’, atterrita dalla paura e dall’angoscia”, “gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine”, “i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica”, “i politici e gli amministratori, che portano il peso delle scelte”. (Agenzia ANSA)