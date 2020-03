Coronavirus, il Comune di Nocera Inferiore attua una serie di misure di prevenzione in collaborazione con Asl e scuole.

La psicosi da Coronavirus ha ormai avvolto l’intero Agro Nocerino Sarnese. A più riprese i sindaci hanno dovuto smentire voci incontrollate e notizie infondate su casi e contagi.

Il Comune di Nocera Inferiore, in accordo con l’Asl, ha adottato una serie di misure di prevenzione, redatte anche per le scuole. La chiusura di istituti scolastici e atenei imposta dal Governo nel tardo pomeriggio di oggi non vanifica il vademecum consegnato ai dirigenti scolastici.

L’ente guidato dal sindaco Manlio Torquato si è anche attivato per poter fornire presidi disinfettanti alle famiglie indigenti. In tal senso, ieri l’assessore Fasanino ha incontrato prima i responsabili delle scuole, poi un imprenditore che produce appunto presidi disinfettanti. Lo scopo è quello di acquistarne a costo ridotto le quantità utili per la distribuzione a famiglie in difficoltà economiche.