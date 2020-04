Cava de’ Tirreni. Città vuota, ma pulita. In queste settimane non abbiamo potuto vivere la Città come siamo abituati a fare. Per difenderla e per difenderci abbiamo rinunciato alle passeggiate lungo i Portici, alla movida, allo svago. La pandemia ci ha tenuti lontani dai luoghi del cuore, ma qualcuno ha vigiliato affinchè la Città metelliana conservasse il suo splendore in attesa del nostro ritorno: gli operatori della Metellia Servizi.

La raccolta differenziata, l’igiene urbana, sono tra le competenze delle quali si occupa la società partecipata del Comune. Servizi che di certo non potevano essere sospesi, ma che hanno richiesto nuove disposizioni ed accorgimenti per lavorare in sicurezza e contribuire al superamento della situazione e al contenimento del contagio da Covid-19.

“Il nostro invito è di #restareacasa, alle strade pensiamo noi”, ci ha spiegato Antonio Carratù, collaboratore-caposquadra ramo igiene ambientale Metellia Servizi.

