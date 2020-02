Coronavirus, ormai siamo oltre il rischio psicosi. I Comuni del Distretto Sanitario 60 stilano un elenco di precauzioni.

A ruota libera, verso l’isteria collettiva per il Coronavirus. I Comuni del Distretto Sanitario 60 hanno emesso una nota, con un elenco di precauzioni da osservare.

Ad aprire il comunicato una importante precisazione. Non risultano contagi nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio. Dunque, si prova a tenere a freno le psicosi.

Poi l’elenco di comportamenti precauzionali da adottare da parte di chi proviene da zone già interessate da contagi o ha avuto contatti diretti con:

operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2

essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19

vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19

aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Le prescrizioni per i possibili contagiati

Tutte le persone che rientrano nei casi in elenco, dovranno seguire una serie di prescrizioni:

informare il Sindaco del Comune

del Comune non recarsi presso il pronto soccorso

contattare il numero verde regionale 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00

attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 restare a scopo precauzionale in auto-isolamento fino a intervento del personale sanitario

fino a intervento del personale sanitario contattare il 118 per prima procedura di triage telefonico

Per ulteriori informazioni è possibile contattare una serie di numeri utili, così da non creare ostacoli al normale lavoro degli operatori sanitari in ospedale: