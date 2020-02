Coronavirus, il Governo chiude le scuole in tutta Italia? E’ una notizia falsa

Il Coronavirus sta rappresentando una notevole sponda per gli sciacalli sia nei negozi, con amuchina e mascherine quadruplicate nei costi, sia online. Nelle ultime ore, si sta diffondendo la notizia ASSOLUTAMENTE INFONDATA, della chiusura di tutte le scuole in Italia in virtù di un presunto decreto del Presidente Conte. Una notizia falsa, o come si usa dire, è una “fake news”.

A smentire categoricamente è la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento”.

Unica considerazione. Capiamo il grado di allarmismo generatosi in tutta la Nazione, ma credere a tutto e tutti è davvero fuori ogni logica. E, tanto per essere chiari: Facebook non è assolutamente una fonte attendibile di informazione dato che, i fatti lo dimostrano, nessun controllo è possibile rispetto alla miriade di link esterni che ciascun utente riversa. Link, ovvero siti, che nessuno è in grado di controllare, per primi gli utenti che condividono. A farne le spese siamo proprio noi che cerchiamo di fare informazione ponderata e verificata. Tanto per essere chiari ecco una lista di siti ufficiali governativi da consultare per avere informazioni CERTE.

Governo italiano

Ministero della Salute

Dipartimento della Protezione Civile