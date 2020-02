Coronavirus, istituito tavolo permanente in Prefettura

Strianese: “Non lasciamoci prendere da notizie false e allarmistiche”

Allerta Coronavirus: ieri in Prefettura a Salerno si è tenuta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato dal Prefetto Francesco Russo per discutere delle eventuali misure ed interventi.

Presenti, tra gli altri, alla riunione anche i sindaci dei comuni di Salerno, Cava de’ Tirreni, Eboli, Nocera Superiore, Nocera Inferiore e Battipaglia e il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

“Partiamo innanzitutto dalla fondamentale considerazione che nella nostra provincia non c’è alcuna emergenza – ha fatto sapere Strianese in una nota diffusa da Palazzo – In tutto il nostro territorio provinciale e in quello regionale non si registra nessun caso di Covid 2019. Ma stiamo seguendo comunque con massima attenzione l’evoluzione della situazione per mettere in campo azioni precise e concrete per la sicurezza delle comunità. La convocazione del Prefetto di Salerno del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha lo scopo infatti di lavorare in maniera unitaria sulla prevenzione.

“È necessario – continua Strianese – che i nostri cittadini sentano la nostra vicinanza in questo momento difficile per tutta l’Italia, nessuno deve sentirsi abbandonato, ma seguito in ogni passaggio. Ogni Ente deve fare quanto di propria competenza in sintonia con le altre Istituzioni interessate.

Voglio tranquillizzare dunque i nostri cittadini, e accolgo in pieno le indicazioni del Prefetto di Salerno che ha invitato tutti noi non solo ad armonizzare gli interventi, ma anche e soprattutto a intervenire con una linea di discrimine precisa. Per evitare il caos, per evitare allarmismi, di cui le nostre comunità non hanno bisogno, è importante intervenire con proporzionalità e adeguatezza in quella che è la nostra realtà, focalizzando l’attenzione alle procedure che i cittadini devono seguire, perché siano le più semplici e lineari possibili per esempio”.

“Mi rivolgo alla cittadinanza – conclude il Presidente – perché non si lasci prendere da notizie false e allarmistiche, siamo al vostro fianco e stiamo lavorando per prevenire qualsiasi emergenza. A conclusione dei lavori ieri abbiamo deciso di rendere il tavolo permanente per cui il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su Covid 2019 si riunirà di nuovo il 26 febbraio in Prefettura, alle ore 10.00”.