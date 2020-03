Coronavirus, in Campania divieti prorogati fino al 14 aprile

Nuova ordinanza di De Luca, divieti prorogati fino al prossimo 14 aprile

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha prorogato fino al 14 aprile su tutto il territorio regionale i divieti in corso per il contenimento del coronavirus.

Fino al 14 aprile non si potrà uscire dalle proprie abitazioni, residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi.

“Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute”.

Il governatore campano stringe i tempi, dopo le preoccupazioni sollevate nella lettera inviata in giornata al premier Giuseppe Conte: “Siamo alla vigilia di una espansione gravissima del contagio, – scrive De Luca – al limite della sostenibilità”.

“La prospettiva, ormai reale – continua – è quella di aggiungere alla tragedia della Lombardia quella del Sud. Per noi è questione di ore, non di giorni“. La missiva è stata inviata anche al ministro della Salute, a quello degli Affari Regionali e al ministro per il Sud.

“Dopo aver creato decine di posti letto nuovi per la terapia intensiva, – tuona De Luca- rischiamo di non poterli utilizzare per mancanza di forniture essenziali.

Zero ventilatori polmonari; zero mascherine P3; zero dispositivi medici di protezione. A fronte di un impegno ad inviare in una prima fase 225 ventilatori sui 400 richiesti, e 621 caschi C-PAP, non è arrivato nulla.



Questi sono i dati. E dunque, non si può non rilevarlo in maniera brutalmente chiara. So che la situazione è difficile per tutti. Non voglio alzare i toni. Ma non posso non dire che per quello che ci riguarda, ci separa poco dal collasso, se il Governo è assente“.