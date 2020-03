Coronavirus, gli aggiornamenti dalla Regione Campania

De Luca: “Richiesto al Governo un provvedimento di chiusura dei locali alle ore 18.00”

Nel suo consueto aggiornamento il governatore Vincenzo De Luca lancia l’allerta: “Con l’arrivo di queste persone dal Nord noi andremo in difficoltà. Dobbiamo aspettarci per marzo picco di contagi in Campania”.

Domani, annuncia il Presidente De Luca, in giunta saranno approvati contributi della Regione per le mamme che hanno bisogno di pagare una baby sitter a casa. Per quel che riguarda i locali De Luca annuncia di aver richiesto al Governo un provvedimento di chiusura dei locali alle ore 18.00. “Sabato in tante città della Campania abbiamo visto centinaia di ragazzi in giro, il virus così è destinato a dilagare. Dico ai ragazzi di essere responsabili per i propri genitori e propri nonni, come si fa a non capirlo? “.

“Stiamo preparando i nuovi posti letto di terapia intensiva, nelle ultime 36 ore abbiamo già attrezzato 50 posti letto aggiuntivi rispetto a quanto avevamo”. “Stiamo procedendo – ha aggiunto De Luca – anche con questa nuova fase in maniera costante, determinata ed efficace sulla prevenzione”. “Ho inviato – ha sottolineato De Luca – anche una disposizione alle Asl per verificare i centri anti-diabete, perché non si possono chiudere. Le prestazioni rinviabili si rimandano di qualche settimana, per il resto la fruizione dei servizi sarà più scaglionata nel tempo. Questo vale anche per centri accreditati e chiarisco che i centri di riabilitazione restano aperti”.