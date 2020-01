Coronavirus, falso allarme a Napoli. Spallanzani esclude infezione

Le analisi dello Spallanzani escludono infezione da virus

Non era da Coronavirus l’infezione che ha colpito un uomo cinese rientrato dal suo paese e ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli.

Lo confermano le analisi realizzate all’Istituto Spallanzani di Roma che aveva fatto scattare le procedure di controllo.

Come previsto dai protocolli sarà effettuato un ulteriore esame per completare l’indagine anche se non è stata rilevata al momento alcuna infezione. Anche la moglie del cittadino cinese non presenta alcun sintomo di infezione.

Si continua in tutte le strutture sanitarie a monitorare ogni situazione.