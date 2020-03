Europa, la Presidente Von Der Leyen: “Siamo tutti italiani”

“Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In Europa siamo tutti italiani”. Un discorso sobrio misto in italiano (lingua inedita) e in inglese. Qualche minuto e la Presidente della Commissione europea ha sottlineato l’importanza dell’Italia annunciando (confermando) un investimento di oltre 25 miliardi di euro per l’Italia.

“La Commissione europea convoglierà verso l’Italia diversi miliardi di euro per aiutare le piccole e medie imprese, il settore dell’assistenza sanitaria e le persone” ha detto poi la Presidente Ursula von der Leyen.

Info su quanto stanziato dalla Commissione per contrastare il COVID-19