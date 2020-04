Cura Italia, TIM accende la fibra in 79 centri. I dettagli in Campania

TIM accelera sullo sviluppo della banda ultralarga in Campania avviando un importante piano che già da oggi rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle “aree bianche” di 79 comuni distribuiti sull’intero territorio regionale, che aumenteranno progressivamente nel corso delle prossime settimane, attraverso l’accensione di 334 armadi stradali collegati alla rete FTTC (Fiber to the cabinet).

L’iniziativa, che rientra nell’ambito di un importante programma nazionale, ha l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali Istituzioni e Autorità del Paese.

In particolare, con riferimento all’articolo 82 del decreto “Cura Italia” per l’emergenza Covid-19, all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio e alle misure urgenti di Agcom riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga.

Un insieme di misure rivolte agli operatori con la richiesta di adottare tempestive iniziative atte a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l’operatività migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità, consentendo inoltre di rafforzare la rete gestendo i picchi di traffico di questa fase.

I 79 comuni della Campania già oggetto di questo intervento sono così distribuiti a livello delle singole province: Napoli 7, Avellino 14, Benevento 18, Caserta 20 e Salerno 20.

TIM, sulla base del programma di copertura, ha già “acceso” i servizi a banda ultralarga nei comuni che rientrano nelle prima tranche di interventi, rendendoli disponibili sia alla clientela retail, sia a quella wholesale.

Grazie a questo importante programma infrastrutturale, un sempre maggiore numero di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, è abilitato ai servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps per soddisfare la crescente domanda di connettività nelle zone rurali e a bassa densità abitativa del Paese, anche nell’ottica di sostenere lo Smart working.

Per assicurare connessioni ultrabroadband nei comuni non ancora raggiunti dalla fibra, inoltre, TIM conferma il proprio impegno per la diffusione di connessioni ultrabroadband grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Questo l’elenco dei comuni interessati dagli interventi nelle aree bianche

Provincia di Napoli: Carbonara di Nola, Casola di Napoli, Casoria, Lacco Ameno, San Paolo Bel Sito, Scisciano, Serrara Fontana

Provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Candida, Capriglia Irpina, Grottolella, Manocalzati, Monte Forte Irpino, Parolise, Pietradefusi, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, San Potito Ultra, Sant’Angelo dei Lombardi, Sirignano

Provincia di Benevento: Arpaia, Bucciano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Colle Sannita, Faicchio, Foglianise, Limatola, Moiano, Morcone, Paduli, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, Torrecuso, Vitulano

Provincia di Caserta: Alvignano, Caiazzo, Camigliano, Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Frignano, Gallo Matese, Grazzanise, Macerata Campania, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Prata Sannita, Roccaromana, San Marcellino, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Vitulazio

Provincia di Salerno: Altavilla Silentina, Battipaglia, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Castel Nuovo Cilento, Centola, Contursi Terme, Ispani, Maiori, Monte San Giacomo, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Praiano, Salento, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, San Valentino Torio, Sant’Angelo a Fasanella, Vibonati