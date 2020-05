18 maggio, cosa riapre in Campania ?

Resta l’obbligo della mascherina, scompare l’autocertificazione all’interno della Regione. Vietato uscire dalla Campania se non per motivi strettamente necessari, solo in questo caso è prescritta l’autocertificazione.

Cosa apre il 18 maggio 2020 in Campania?

Riaprono i “servizi alla persona” (parrucchieri, barbieri, centri estetici, …), le attività commerciali al dettaglio, i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini).

Per i bar l’ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca riporta che è consentito “l’esercizio dell’attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo”.

Riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura.

Per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l’apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale.

Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri. Aprono anche circoli e associazioni sportive.

Cosa NON apre il 18 maggio in Campania ?

La ristorazione ripartirà dal 21 maggio prossimo. Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio.

La Regione Campania ha così diffuso vari protocolli da seguire per la sicurezza e per la evitare la diffusione SARS-CoV-2. Scarica uno dei protocolli.

Riparte il trasporto pubblico locale al 100% su ferro e gomma. Marittimi al 60%. Obblighi validi fino al 31 maggio 2020

Per i servizi di TPL di linea su ferro e su gomma e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in ordinario.

Per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, resta confermata l’attivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.

Attività sportiva, può riprendere all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Obbligo della mascherina.

E’ consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente.

Per l’attività motoria è obbligatorio l’uso della mascherina. Per l’attività sportiva, ove incompatibile con l’uso della mascherina, è fatto comunque obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone.

L’esercizio dell’attività sportiva sul lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico è consentito dalle ore 5,30 alle ore 8,30, a meno non si tratti di spazi destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; nonché, senza limiti di orario, nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque nel rispetto del divieto di assembramenti.

L’attività sportiva nei circoli ed associazioni sportive di discipline che consentono il rispetto della prescritta distanza interpersonale (quali tennis, ginnastica, pattinaggio) è limitata all’uso degli spazi all’aperto.

Resta ferma, fino al 25 maggio 2020, la chiusura delle piscine e delle palestre.

Sono consentite le attivtà sportive, anche agonistiche, purchè in assenza di pubblico, svolte in strutture autorizzate all’aperto su ampi spazi (golf, motociclismo, equitazione, ippica), nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle federazioni, associazioni, circoli o strutture e validate dall’Unità di crisi regionale.