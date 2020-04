Coronavirus, Cava de’ Tirreni piange la sesta vittima

Coronavirus, a Cava de’ Tirreni si aggrava il bilancio delle vittime. E’ di poco fa la notizia del sesto decesso. Era ricoverato presso l’Ospedale “Ruggi” di Salerno.

L’uomo, 46 anni, era ricoverato da una decina di giorni presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il 46enne viveva con il fratello, sottoposto a tampone nei giorni scorsi e risultato positivo, ma le sue condizioni non destano, per fortuna, preoccupazioni.

Il cordoglio del sindaco

“Ci stringiamo tutti ai fratelli ed alla famiglia di Angelo Senatore, ai quali esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale per l’immenso dolore che li ha colpiti e che ci accomuna in questo tempo di grande sofferenza.

In questi momenti così tristi ci deve sorreggere il nostro senso di Comunità che ci ha sempre contraddistinti e ci consentirà, ancora una volta, di riprenderci e rialzarci per andare avanti, nel ricordo e nel rispetto di coloro che non ci sono più”.