Coronavirus a Cava de’ Tirreni, confermati quattro casi in 24 ore

A dare la notizia, com’è ormai consuetudine, è stato il primo cittadino di Cava de’ Tirreni per tramite del personale profilo facebook.

“Cari concittadini, si registrano due nuovi casi di coronavirus nella nostra città”, scrive Vincenzo Servalli.

Anche per due nuovi casi, che si aggiungono agli altri due segnalati ieri, si è attivata la procedura prevista e sono isolati, insieme ai contatti diretti, nel proprio domicilio. Con questi due nuovi casi, salgono così a 4 gli attuali positivi a Cava de’Tirreni.

In merito ai due nuovi casi, è stato lo stesso Servalli ha chiarire “uno dei due casi riguarda una ragazza di 27 anni”. Certamente un monito: il virus colpisce senza distinzioni di età.

Ricordiamo che oggi, 22 luglio 2020, sono stati 19 i nuovi casi di Coronavirus registrati. L’appello alla prudenza è d’ordine, in troppi dimenticano che l’uso della mascherina, seppur non obbligatorio, è l’unica arma che ci aiuta senz’altro a rallentare la diffusione del virus che c’è e che continua a uccidere in Italia e nel mondo.