Covid19, in Campania il 50% dei casi sono in provincia di Napoli

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 936 positivi. Questo il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 504 (di cui 260 Napoli città e 244 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 157

Provincia di Avellino: 132

Provincia di Caserta: 116

Provincia di Benevento: 13

Altri in fase di verifica: 14



Totale positivi in Campania: 936. Deceduti: 29. Guariti: 41