Coronavirus: bozza dl, elezioni comunali verso lo slittamento

Possibile rinvio delle elezioni regionali, comunali e il referendum sul taglio dei parlamentari a dopo l’estate.

E’ quanto prevede una bozza, ancora provvisoria e soggetta a possibili modifiche, del decreto coronavirus. La decisione finale spetterà al Consiglio dei ministri

Il termine entro il quale è indetto il referendum per il taglio dei parlamentari è fissato in duecentoquaranta giorni, prevede la bozza di decreto legge contenente le misure per far fronte all’emergenza Coronavirus, che permette un nuovo slittamento del referendum.

L’ordinanza che ha ammesso il referendum risale a fine gennaio dunque i 240 giorni scadrebbero a fine settembre. La data potrebbe essere fissata tra i 50 e i 70 giorni successivi e quindi la consultazione può slittare fino all’autunno.

Il mandato delle giunte Regionali a statuto ordinario in scadenza viene prorogato di tre mesi rispetto alla durata prevista fino ad ora dalla legge, prevede la bozza – testo provvisorio, che si basa sulle proposte arrivate ieri sera dai vari ministeri – del dl coronavirus.

Elezioni regionali. Le Regioni interessate sono Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

In questi enti la scadenza del mandato diventerebbe, quindi di cinque anni e tre mesi, intervenendo solamente sulla durata degli organi elettivi. Le Giunte potranno essere operative nella pienezza dei poteri loro attribuiti.