Coronavirus, Boccia: “Necessaria la calma. Troppo presto per fare delle valutazioni”

“Oggi è ancora presto per dare indicazioni su quali attività si potranno riaprire e soprattutto con quali tempistiche; il comitato tecnico scientifico farà valutazioni rigorose ed elaborerà delle linee guida con il ministero della Salute su come fare e a quali condizioni, così come è stato fatto sulle chiusure”. E’ quanto spiega a ‘Centocittà’ su Radio Uno Rai il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

ASCOLTA IL PODCAST del 31.03.2020 di “Centocittà”

“Poi, la politica confrontandosi potrà graduare tempi e modalità successive per ambiti e categorie – aggiunge Boccia – ma le valutazioni devono essere rigorosamente scientifiche sulla base dei risultati faticosi ma fondamentali per la salute di tutti che stiamo raggiungendo con il sacrificio di tutti gli italiani. Oggi non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a lavorare sull’aumento dei posti di terapia intensiva negli ospedali e sulla massima diffusione da parte dello Stato di mezzi e personale in sostegno alle organizzazioni regionali sanitarie”.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, ricorda il ministro, “i posti di terapia intensiva sono quasi raddoppiati; l’obiettivo ora può essere, per quando andremo a regime, triplicarli in alcune Regioni e poi in tutto il Paese. Su questo, c’è un lavoro congiunto straordinario e quotidiano tra la Protezione Civile guidata da Borrelli e il commissario Arcuri”.