Misure ancora più stringenti a Battipaglia per evitarla diffusione del Covid 19 da parte della sindaca Cecilia Francese, le attività commerciali potranno stare aperte dalle 6:00 alle 19:00.

Esonerate farmacie, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, via televisione e/o per corrispondenza.