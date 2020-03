Coronavirus a Nocera Inferiore: scatta la raccolta fondi per l’ospedale

Coronavirus a Nocera Inferiore, scattano le iniziative di sostegno alle attività dell’ospedale Umberto I. Al via una raccolta fondi.

Una raccolta fondi per l’ospedale Umberto I, per sostenere il lavoro durante l’emergenza Coronavirus a Nocera Inferiore. L’iniziativa è partita dall’associazione Urbe Nocera.

I componenti dell’associazione fanno appello al senso civico degli abitanti delle due Nocera e dell’Agro in generale. «Possiamo ancora fare di più. Una piccola donazione al nostro presidio ospedaliero per dare, nel nostro piccolo, il supporto e far sentire la vicinanza a chi lavora h24 per sconfiggere questo virus e salvaguardare la nostra salute».

Scopo nobile, dunque, per sostenere la comunità scientifica che sta lavorando di fatto per l’intera popolazione servita dall’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L’iniziativa è attiva sulla piattaforma web GoFundMe, dove è possibile fare una promessa di donazione.

Al momento la raccolta ha raggiunto la somma di 2.588 euro, cifra già ragguardevole. L’obiettivo fissato è di raggiungere i 3.500 euro, da poter devolvere alla struttura sanitaria nocerina per l’acquisto di qualunque cosa occorra per fronteggiare la fase emergenziale.

L’ospedale di Nocera Inferiore è stato individuato come struttura di supporto al Cotugno di Napoli, per i casi di persone infette da Covid-19. Nel novero ci sono anche gli ospedali di Eboli, Scafati e tutti quelli dotati di posti di Rianimazione già attivi, compreso l’ospedale di Agropoli.

In tal senso, il direttore generale dell’Asl Salerno ha ribadito che in queste strutture ci sono posti letto disponibili, immediatamente operativi.

L’Asl ha anche disposto l’arruolamento di nuovo personale, da destinare ai presidi ospedalieri individuati come supporti per la fase di emergenza.