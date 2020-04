Coronavirus a Nocera Inferiore, oggi la notizia dell’ottavo decesso. Si tratta ancora di un caso collegato al reparto di Chirurgia dell’ospedale.

Ancora una brutta notizia relativa all’emergenza Coronavirus a Nocera Inferiore. Si registra infatti l’ottavo decesso, un uomo che era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli.

Anche questo caso è collegato purtroppo ai contagi avvenuti nel reparto di Chirurgia dell’Umberto I. La vicenda è da settimane sotto la lente d’ingrandimento delle istituzioni.

In particolare il primo cittadino Manlio Torquato, facendosi anche portavoce dei colleghi del comprensorio, aveva chiesto ad Asl e direzione sanitaria un’indagine interna. Una strada da percorrere per accertare eventuali responsabilità ovvero cause non derivanti da eventuali negligenze.

Al momento non c’è notizia relativa ad approfondimenti avviati dall’Asl o dalla direzione sanitaria. Resta però il dato, sicuramente significativo, relativo a 6 decessi sugli 8 totali a Nocera Inferiore legati in qualche modo ai contagi in Chirurgia.

La scorsa settimana i sindaci dell’area nord della provincia avevano chiesto di attivare all’Umberto I il laboratorio per l’analisi dei tamponi. Questi ultimi vengono infatti inviati al Ruggi di Salerno o all’ospedale di Eboli, di fatto allungando i tempi per conoscerne gli esiti. Anche in questo caso, tuttavia, non sono ancora arrivati riscontri da chi di competenza.

Sul tema sanità, negli ultimi giorni gli stessi sindaci dell’area nord stanno facendo sempre più quadrato. L’ultima proposta riguarda la creazione di un vero e proprio policlinico che accorpi l’ospedale di Sarno a quelli di Nocera, Scafati e Pagani, già uniti nel Dea di primo livello.