Coronavirus a Nocera Inferiore: nuove disposizioni sulla differenziata

Coronavirus a Nocera Inferiore e ripercussioni nel quotidiano. Arrivano anche nuove disposizioni per la raccolta differenziata.

L’emergenza Covid-19 detta quotidianamente nuove linee di condotta nella vita di tutti i giorni. Le ripercussioni del Coronavirus a Nocera Inferiore riguardano anche la raccolta differenziata, in alcuni aspetti fondamentali.

Lo ha reso noto Nicoletta Fasanino, assessore alle Politiche dell’Ambiente ed Ecologia, che ha spiegato le novità relative a consegna sacchetti e ritiro ingombranti.

Cambiano le modalità del ritiro dei kit di sacchi per la raccolta differenziata. Le persone che avrebbero dovuto ritirarli nei mesi di marzo e aprile, in caso di stretta necessità, potranno farlo solo su prenotazione. Dovranno contattare l’ufficio competente mediante e-mail all’indirizzo territorioeambiente@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it, indicando dati anagrafici, codice fiscale e numero di telefono.

Limitato ai soli casi indispensabili di stretta necessità anche il ritiro dei materiali ingombranti a domicilio. Per questo tipo di rifiuti, resta in vigore la prenotazione, possibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, al numero 334.6239235. Temporaneamente sospeso, infine, il servizio relativo all’isola ecologica.

In ultima analisi, l’assessore Nicoletta Fasanino ha chiesto aiuto ai cittadini, per poter informare di queste novità anche le persone che non utilizzano abitualmente i social. Basterà dunque stampare queste brevi disposizioni, esponendo il foglio nelle bacheche condominiali.