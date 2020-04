Coronavirus a Nocera Inferiore, la città piange la terza vittima. Si tratta del marito della donna deceduta nei giorni scorsi.

C’è purtroppo una terza vittima per il Coronavirus a Nocera Inferiore. È infatti venuto a mancare il marito dell’anziana donna scomparsa nei giorni scorsi. Erano entrambi ricoverati in ospedale.

Intanto, nel report provinciale diffuso qualche ora fa, è risultato positivo un altro tampone fatto a Nocera Inferiore. Il caso è tra gli 8 positivi emersi rispetto ai 156 tamponi eseguiti. Il conteggio dunque vede esito negativo per gli altri 148 esami disposti fino a metà giornata.

Misure di contenimento e violazioni, il sindaco annuncia il pugno duro

Nell’oramai consueto bollettino “social”, il sindaco Manlio Torquato ha fatto riferimento «a qualche “incosciente” che racconta mezze verità che non permettono di ricostruire con precisione percorsi e contatti».

Evidente dunque il riferimento a qualche persona risultata positiva al tampone. Verso queste persone il primo cittadino ha quindi preannunciato una immediata denuncia.

Gli Ultras per la spesa solidale

Prosegue con ottimi numeri l’iniziativa della spesa solidale promossa dagli Ultras della Nocerina. Dopo l’oramai consolidata raccolta di beneficenza natalizia in favore della Tin dell’ospedale Umberto I, dunque, la tifoseria organizzata rossonera è scesa in campo anche per l’emergenza Covid-19.

La raccolta alimentare è stata ribattezzata “Banco della Nocerinità” e vede dunque la partecipazione di Protezione Civile Club Universo, imprenditori e comuni cittadini.

Lunghissimo l’elenco delle attività commerciali delle due Nocera che hanno dato la propria adesione. Segno quindi di estrema sensibilità rispetto a numerose situazioni di disagio emerse nei giorni di emergenza e quarantena.

Nocera Inferiore

Gran Risparmio Arenula, via Atzori e via Garibaldi

Eté via Grimaldi

Conad via Atzori e Arenula

Sole 365 via Napoli

Pane Amore e Fantasia via E. Siciliano

Macelleria Villani via E. Siciliano

Delice via E. Siciliano

Antica Frutteria Capaldo via Siciliano

Pane E Pizza via E. Siciliano

Macelleria Moderna via E. Siciliano

Ciro Amodio via E. Siciliano

Salumi & Dintorni via P. Sizio

Pane & Panella via Siniscalchi

Supermarket Giacomo E Figli via Provinciale Nocera Sarno

Nocera Superiore