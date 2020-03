Coronavirus a Nocera Inferiore: accesso al Comune solo su appuntamento

Coronavirus a Nocera Inferiore, gli uffici del Comune saranno accessibili solo su appuntamento. Diffuso l’elenco dei contatti.

L’emergenza Coronavirus a Nocera Inferiore ha indotto il sindaco ad adottare nuove misure precauzionali per gli uffici pubblici. L’accesso al pubblico sarà dunque possibile esclusivamente previo appuntamento.

La direttiva è stata emanata allo scopo di evitare un sovraffollamento di persone negli ambienti e nelle sale d’aspetto. Sarà quindi possibile fissare un appuntamento contattando le singole aree mediante posta elettronica o telefonicamente. Qui di seguito i recapiti:

Affari Generali e Legali 081 3235 236 – affari.generali@comune.nocera-inferiore.sa.it

Economico Finanziario 081 3235 220

Tributi (sede piazza Guerritore) 081 3235 555 – economico.finanziario@comune.nocera–inferiore.sa.it

Socio Formativo (sede via Libroia) 081 3235 480 – socioeducativo@comune.nocera-infriore.sa.it

Pubblica Istruzione 081 3235 230 – sport.spettacolo@comune.nocera-inferiore.sa.it

Lavori Pubblici 081 3235 248/251 – lavoripubblici@comune.nocera-inferiore.sa.it

Territorio e Ambiente e Protezione Civile 081 3235 278 – territorioeambiente@comune.nocera-inferiore.sa.it

Sul sito dell’ente sono pubblicati anche i recapiti relativi agli uffici del sindaco e dei singoli assessori.

Stabilite dunque restrizioni anche relativamente a ufficio Protocollo (sede centrale), ufficio Notifiche (sede centrale), servizio Economato (sede centrale), Anagrafe ed Archivio e Stato Civile (sede via Libroia), servizi cimiteriali.

L’emergenza ha imposto anche ulteriori provvedimenti restrittivi per le altre attività dell’ente. Le sedute di consiglio comunale e di giunta si svolgeranno solo in caso di assoluta necessità e quindi di scadenze indifferibili valutate dall’Amministrazione. Saranno tenute in locali ampi, che consentano tra i partecipanti le distanze previste dalle disposizioni ministeriali.

Essendo di carattere pubblico, invece, le attività delle commissioni consiliari saranno quindi sospese a tempo indeterminato, eccezion fatta per casi urgenti.

Sul sito del Comune di Nocera Inferiore sono stati anche pubblicate le modalità di accesso agli uffici di Polizia Municipale, per la sede di via Libroia.