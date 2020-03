Coronavirus, a Cava la raccolta alimentare per aiutare chi è in difficoltà

“Nessun cavese senza cibo”, l’iniziativa del Comune di Cava de’ Tirreni

Il Comune di Cava de’ Tirreni, in collaborazione con la Protezione Civile sez. Cava de’ Tirreni e la Caritas diocesana Amalfi – Cava, ha organizzato una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà.

Una raccolta generi alimentari non deperibili e di necessità. Pasta, riso, pancarrè e similari, farina, latte uht, biscotti, legumi, scatolame, omogeneizzati, formaggio pelati, salumi, frutta, olio di semi e d’oliva, zucchero, sale, caffè, prodotti per l’igiene, farmaci da banco, pannolini, assorbenti.

I prodotti saranno consegnati dalla Protezione Civile cittadina su indicazione dei Servizi Sociali.

Le famiglie e quanti abbiano necessità di un aiuto concreto, trovandosi in difficoltà per l’emergenza sanitaria coronavirus, possono chiamare, tutti i giorni, il numero dell’Ufficio Servizi Sociali 089 68.23.40, dalle ore 09.00 alle 20.00.

Sarà invece la Protezione Civile Cava, chiamando il numero verde 800 22.51.56, a raccogliere le richieste per le donazioni e organizzare la raccolta, sia da parte delle aziende che vorranno contribuire con forniture di generi alimentari non deperibili, prodotti per l’igiene, farmaci da banco, sia presso gli esercizi commerciali dove anche il singolo cittadino può lasciare le donazioni.

“In questo momento – spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Antonella Garofalo ai nostri microfoni – procediamo alla raccolta e poi da lunedì alla distribuzione a domicilio, destinata non solo alle famiglie già attenzionate dai servizi sociali, ma anche a tutti coloro che stanno affrontando il momento di difficoltà e ne facciano richiesta”.