Coronavirus, superato il milione di casi positivi nel mondo

Alle 21:45 l’aggiornamento che ha portato a 1’002’159 il numero che indica in contagi da Coronavirus nel mondo. La pandemia è arrivata al suo numero più alto mentre in Europa è battaglia tra gli Stati per dare sostegno all’Italia e alla Spagna, le nazioni che ad oggi sono le più colpite.

Stati Uniti, quindi Italia e Spagna. Il triste primato dei contagi vede queste nazioni ai primi tre posti nel mondo mentre, per ciò che concerne i decessi, l’Italia conta 13’915 persone che non ce l’hanno fatta. Alla nostra nazione il primato nefasto per il quale stiamo chiedendo supporto e sostegno (su tutti si pensi agli eurobond dai noi ribattezzati “CoronaBond””, Purtroppo su questo e molti altri punti l’Europa non è mai stata così tanto distante da uno suoi Paesi fondatori.

Dalle dichiarazioni di Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, a quelle di Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione europea. Per non parlare delle posizioni di Olanda, Germania e Austria, assolutamente favorevoli affinché l’Italia usi il MES per trovare risorse utili per superare l’emergenza Covid19.

Una scelta, quelle del MES, che non farebbe altro che spingere l’Italia verso il baratro del debito con interessi alti e difficoltà sanabili solo, come successo in Grecia, vedendo infrastrutture. Non tutti sanno che la nazione ellenica, sotto scacco della Trojka, ha dovuto cedere la gestione del porto di Atene a cordate estere, unico modo per ripagare i debiti.

Solo nelle ultime ore, sono arrivate le scuse ufficiali di Olanda e Commissione. Quest’ultima ha lanciato il programma SURE ovvero una sorta di cassa integrazione europea per complessivi 100 miliardi di euro.

E l’Olanda? Hanno detto di aver “mostrato poca empatia”, ma non per questo sui Coronabond “cambieremo idea sulla questione”.