Corona Virus: Francia, Germania, Paesi Bassi e Austria… La situazione sanitaria si complica in Europa

Nuove misure per i belgi non vaccinati in Francia, quarta ondata in Germania, confinamento parziale nei Paesi Bassi, reintegrazione di quelli non vaccinati in Austria e possibili nuove misure in Belgio… In tutta l’Unione europea, la situazione sanitaria sta peggiorando.

La Francia inasprisce le regole per i belgi non vaccinati

Di fronte a un rimbalzo della diffusione del virus Corona, la Francia ha intensificato i controlli alle frontiere con diversi paesi, incluso il Belgio. Il Governatorato del Nord, amministrazione di frontiera con il Belgio, ha messo in atto misure più restrittive per le persone che provengono dalla pianura. Soprattutto le persone provenienti dal Belgio, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 12 anni, devono presentare un programma di vaccinazione completo o un risultato negativo della PCR o del test dell’antigene inferiore a 24 ore.

Lo “sforzo nazionale” della Germania

Sabato, Angela Merkel ha affermato che è necessario compiere uno “sforzo nazionale” per spezzare la quarta ondata di pandemia che sta investendo la Germania, chiedendo in particolare che venga vaccinata l’ultima resistenza al calore. Sabato, il Robert Koch Institute for Health Surveillance ha identificato 45.081 nuovi casi e 228 decessi entro 24 ore. Giovedì scorso, la Germania ha stabilito, con 50.196 nuove infezioni, un nuovo record per il numero di infezioni identificate in un giorno dall’inizio dell’epidemia. Circa il 67,5% della popolazione ha ricevuto due dosi del vaccino nel Paese, lontano dall’obiettivo del 75%.

Martedì, anche alcuni stati federali hanno chiamato Paesi Ha annunciato che avrebbe attuato nuove misure. La Baviera, il più grande stato federale del paese, limiterà l’accesso a ristoranti e hotel per le persone che sono state completamente vaccinate o che si sono riprese dal coronavirus. Le persone che non sono state vaccinate non potranno entrare in queste istituzioni, anche se risultano negative. Anche la capitale bavarese, Monaco, ha annunciato che il tradizionale mercatino di Natale sarà annullato.

Le autorità del Nord Reno-Westfalia, lo stato più popoloso, hanno annunciato martedì restrizioni sulla rete 2G e sono andate anche oltre introducendo una regola più severa “2G plus” in determinati eventi. Ciò significa che sarà sempre necessario un test negativo per questi eventi, anche per le persone che sono state completamente vaccinate o che si sono recentemente riprese dal coronavirus.

Reclusione parziale nei Paesi Bassi

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione di una serie di restrizioni sanitarie, che colpiscono in particolare il settore della ristorazione, per far fronte a un numero record di casi nelle ultime settimane.

La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti a L’Aia che stavano lanciando pietre e accendendo fuochi d’artificio per protestare contro le nuove misure entrate in vigore sabato notte. Dovrebbero rimanere così per almeno tre settimane.

L’Austria limita i non vaccinati

Domenica il cancelliere austriaco ha annunciato l’entrata in vigore della chiusura da lunedì per le persone che non sono state vaccinate o non si sono riprese dal virus Corona. “La situazione è pericolosa (…). Non prendiamo questo provvedimento con calma, ma purtroppo è necessario”, ha detto Alexander Schallenberg in una conferenza stampa a Vienna. Concretamente, le persone interessate non avranno il diritto di lasciare la propria abitazione tranne che per la spesa, lo sport o le cure mediche La procedura si applica a partire dai 12 anni. Inoltre verranno effettuate verifiche senza preavviso.

Dieci Paesi dell’Unione Europea sono in una situazione “estremamente preoccupante”

Pertanto, la situazione legata all’epidemia di Covid continua a peggiorare nell’Unione europea ed è considerata “estremamente preoccupante” in dieci paesi e “allarmante” in altri dieci, l’Agenzia europea per le malattie (ECDC). “La situazione epidemiologica nell’Unione europea è attualmente caratterizzata da un rapido e significativo aumento dei casi e da un basso tasso di mortalità, ma sta aumentando lentamente”, riassume il Centro europeo per il controllo delle malattie.