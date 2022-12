coppa del mondo | Gareth Southgate ha mantenuto la carica di allenatore dell’Inghilterra

Resti. La Federcalcio inglese ha annunciato domenica che manterrà Gareth Southgate come allenatore dell’Inghilterra con l’obiettivo di qualificarsi per la Coppa delle Nazioni europee del 2024, una settimana dopo l’eliminazione dei Tre Leoni nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro la Francia (2- 1). Dopo una cotanta delusione, al termine di un match combattuto contro i Blues, il tecnico inglese ha lasciato aperta la questione. “Abbiamo bisogno di un po’ di tempo perché tutti prendano le decisioni giusteLui ha spiegato.

In un tweet di domenica, l’allenatore della FA Mark Bullingham ha confermato la nomina dell’allenatore, il cui attuale contratto è valido fino a dicembre 2024, al suo ruolo.Guiderà la nostra campagna per Euro 2024…. Gareth e (il suo assistente) Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno supporto e i nostri preparativi per Euro iniziano oraha aggiunto Bullingham.

L’Inghilterra insegue un titolo mondiale o addirittura continentale dal 1966. Prendendo il nome da Euro 2016, Gareth Southgate ha portato i Tre Leoni alle semifinali della Coppa del Mondo in Russia nel 2018, prima di perdere la finale dell’Europeo dello scorso anno Campionato a Londra per l’Italia (per un anno). La nazionale inglese inizierà la fase di qualificazione a Euro 2024 il 23 marzo in Italia, e affronterà anche Ucraina, Macedonia del Nord e Malta nel Gruppo C.

