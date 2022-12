Coppa del mondo di ciclismo: Michael Vanthornhout ha battuto la neve in Val di Sole, Matthew van der Poel 8

Mathieu van der Poel (Alpecin Dekonink) stava tornando dall’allenamento a Benicasim vicino a Valencia con la sua squadra e domenica scorsa ha saltato il nono round a Dublino. Sabato Wout van Aert, vincitore in Irlanda, si è a sua volta allenato in Spagna, a Valencia, con la Jumbo-Visma, insieme ai campioni del mondo, il britannico Tom Pidcock e l’olandese Lars van der Haar. .

Michael Vanthornhout, già vincitore della Coppa del Mondo a Overijse, è stato estremamente abile sabato sul ghiaccio per battere Nils Vandeput, 2, e lo svizzero Kevin Kuhn, 3.

Laurens Sweeck, quarto, mantiene il suo posto di leader nella classifica generale con 288 punti contro i 265 di Vanthourenhout

Secondo in quella classifica generale per una partenza di Coppa del Mondo in Val di Sole con 249 punti, Elie Iserbet è infatti caduto, urtando il ginocchio contro il palo e dovendosi ritirare in 5 degli otto giri, venendo evacuato in barella.

Per il suo primo cross della stagione, il campione del mondo sprint (terra) Gianni Vermeersch si è piazzato 17esimo.

La prossima tappa, l’ultima per il 2022, è prevista in Belgio, a Javier, il 26 dicembre. Quindi la Coppa del Mondo riprenderà i suoi diritti a Zonnhoven l’8 gennaio. Benidorm in Spagna il 22 gennaio e Besançon in Francia il 29 gennaio chiuderanno il programma.