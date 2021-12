Coppa d’Africa 2022: Tarek Tsoudali (La Gantoise) sostituisce Abdel Samad Azzouli nella selezione marocchina.

Un comunicato stampa diffuso dalla Federcalcio marocchina giovedì sera ha affermato che l’attaccante del La Gantoise è stato richiamato dall’allenatore della nazionale marocchina, Vahid Halilhodzic, per sostituire Abdessamad Azzouli. I media marocchini hanno riferito giovedì che l’ala del Barcellona Abdel Samad Zalzouli, che è stato scelto per la prima volta nella lista della Coppa d’Africa marocchina, ha rifiutato di essere convocato, dicendo che voleva rappresentare la Spagna.

Azzouli (20), soprannominato Ezz Abeda, una delle scoperte della stagione all’interno della squadra blaugrana, è apparso per la prima volta nella lista rivelata il 23 dicembre dall’allenatore franco-bosniaco Vahid Halilhodzic, per giocare la Coppa d’Africa che inizia a gennaio 9 in Camerun.

Ma secondo la stampa marocchina, Zalzouli ha inviato una lettera alla Federazione marocchina informandolo che non si sarebbe unito al raduno Atlas Lions e che “ha deciso di giocare ora per la Spagna”.

Secondo il quotidiano sportivo online Al-Mokatab, Azzouli ha appena ottenuto la cittadinanza spagnola, il che lo rende idoneo a rappresentare la Roja.

Altri due giocatori marocchini che giocano in Belgio fanno parte della squadra Atlas Lions: Salim Amal Allah (Standard) e Sofiane Chakla (OHL).