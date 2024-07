Cooperazione transfrontaliera con l’Italia: un metodo di insegnamento bilingue franco-italiano

Cooperazione transfrontaliera: un asse prioritario per il settore dell’istruzione

La regione accademica condivide più di 350 km di confine con l’Italia. È legato da accordi di cooperazione con i due istituti scolastici regionali del Piemonte e della Liguria, consentendo la realizzazione di numerosi progetti congiunti per tutti i loro studenti e personale.

L’Italia è quindi il primo partner della regione per il collegamento tra le scuole, la mobilità individuale degli studenti delle scuole superiori, le unità bilaterali (doppio diploma “esabac”) e il terzo posto per i periodi di formazione in ambito professionale.

Nel 2021, la cooperazione tra Francia e Italia ha trovato un quadro nazionale con la firma del Trattato del Quirinale, i cui articoli 8 e 10 sostengono il rafforzamento della cooperazione educativa, soprattutto nell’area transfrontaliera dove è raccomandato il bilinguismo.

Dal 2017, lo spazio educativo PACA attua l’apprendimento rafforzato della lingua vicina (le lezioni si svolgono equamente in francese e in italiano) in due scuole primarie del dipartimento delle Hautes-Alpes (Forville a Briançon e Marius Fauré a Montgenèvre). Negli anni successivi le scuole delle Alpi dell’Alta Provenza e delle Alpi Marittime si unirono al movimento per coprire l’intera zona di confine.

Per avere successo, tale approccio deve essere supportato da uno specifico sistema educativo istituito da DRAREIC. Ciò ha preso la forma di un programma Erasmus+ dedicato chiamato Language Learning by Immersion (ALPI).

È diviso in tre assi:

Formazione degli insegnanti delle scuole e degli insegnanti delle scuole superiori in italiano e insegnamento di ambiti non linguistici al fine di disporre delle risorse umane necessarie per il corretto funzionamento delle lezioni di immersione;

Periodi di osservazione del personale amministrativo e rettorale (ispettori, capi dipartimento) negli istituti piemontesi e liguri per realizzare una rete transfrontaliera delle scuole francesi e italiane;

Collaborazione a distanza tra insegnanti di due paesi attraverso lo strumento europeo eTwinning.

Nel corso degli anni il programma è stato esteso a tutti i dipartimenti compresi nei confini della regione accademica PACA, e il prossimo anno coinvolgerà il dipartimento del Var per una sessantina di spostamenti nell’ambito della formazione linguistica.

Il sistema CLIL ha attirato l’attenzione durante l’annuario della rete Les Ecrins

Venerdì 9 febbraio 2024 “Les Egrins” si è svolto al Vauban College di Bryan alla presenza del direttore della rete Bernard. Beignier, Rettore della Regione Educativa Provenza-Alpi-Costa d’azzurro, Rettore dell’Accademia di Aix-Marseille, Cancelliere delle Università e Aymeric Meiss, Ispettore dell’Accademia – Direttore dell’Istruzione dei Servizi Educativi Nazionali delle Hautes-Alpes.

Il tema dominante è la cooperazione transfrontaliera con l’Italia e soprattutto lo sviluppo del sistema CLIL europeo (insegnamento delle materie attraverso l’integrazione di una lingua straniera).

Questo metodo, implementato nel 2017, consente agli studenti delle scuole elementari di seguire il 50% della loro istruzione in italiano, a partire dalla scuola dell’infanzia. Ne beneficiano due scuole del Briançonnais, Fortville a Briançon e Montgenèvre.

Nel settembre 2024 il programma sarà esteso ad altri gruppi scolastici e al Briancon College. Gli studenti possono continuare questo studio intensivo dell’italiano al Vauban College di Bryan creando una posizione specifica. Aymeric Meiss ha infatti annunciato l’assunzione di un “insegnante specializzato nella pratica e nella padronanza della lingua italiana”. In definitiva, lo scopo è quello di consentire agli studenti di continuare gli studi nelle scuole superiori.