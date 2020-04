La mensa dei poveri del Convento San Francesco e Sant’Antonio continua la sua opera di preparazione dei pasti anche durante l’emergenza coronavirus. Ora che il disagio si fa più sentire.

Cava de’ Tirreni. “Quando ci contagia la carità”, scrivono i frati del Convento di San Francesco e Sant’Antonio in un post sulla loro pagina fb e loro ne sono proprio contagiati e ringraziano coloro che, con le loro offerte, li aiuta anche in questi momenti di emergenza a garantire con la mensa dei poveri un pasto caldo a chi ne ha più bisogno.

Abbiamo chiesto a Fra Pietro Isacco di lasciarci un commento e soprattutto di far sapere come è possibile sostenerli, ma anche di informare coloro che ne hanno necessità di potersi rivolgere al Convento per un pasto e un sorriso che arriva dal cuore.

“Se conoscete fratelli – ci dice Fra Pietro – che in questo periodo hanno bisogno di un pasto caldo, basta comunicarlo ai frati e noi provvediamo a prepararlo, naturalmente nel rispetto delle indicazioni e delle misure del Governo di contrasto alla diffusione del virus”.