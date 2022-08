Convalidato il progetto eolico Katabata: “Energia rinnovabile illimitata” disponibile in Groenlandia

Per i ricercatori sono disponibili due diversi metodi di trasferimento di energia.

Il primo è la posa di cavi elettrici tra la Groenlandia e l’Europa attraverso l’Islanda, l’Irlanda e l’Inghilterra, che porterà l’elettricità a casa.

La seconda soluzione consiste nell’utilizzare l’elettricità generata dalle turbine eoliche per condurre l’elettrolisi dell’acqua al fine di recuperare l’idrogeno che verrà restituito via mare in Europa.

Un’altra idea interessante è la cattura dell’anidride carbonica nell’atmosfera e la sua reazione con l’idrogeno. Tali reazioni possono produrre tutte le possibili catene di “CH”, cioè tutti i possibili idrocarburi, compreso il CH4, e il gas naturale il cui prezzo è al momento molto alto. Le ipotesi di costo sono comprese tra 70 e 200 €/MWh contro i 300 €/MWh attuali per il gas naturale nei mercati del gas.

Possiamo ancora porci la domanda sull’impatto sulla biodiversità della Groenlandia. Xavier Vytois e Damien Ernst sono rassicurati su questo. È un posto molto deserto, senza piante e con pochissimi animali, solo pochi uccelli. A causa del pessimo clima in Groenlandia, la biodiversità è molto bassa. Non è bello andare a vivere stabilmente in questa zona, le condizioni meteorologiche sono pessime. Quindi possiamo facilmente allestire un parco eolico in questo tipo di area molto scarsamente popolata.