Contro la chiusura delle scuole: presidio a piazza Amendola

Salerno. Genitori, docenti e studenti insieme per chiedere la riapertura di tutte le scuole in sicurezza: mobilitazione questa mattina a piazza Amendola.

Alla luce dei più recenti provvedimenti di chiusura della scuole per arginare il contagio da covid19, stamattina genitori, insegnanti e studenti si sono radunati a Salerno per chiedere la ripresa delle attività didattiche.

La nota diramata poco fa dal Coordinamento Scuole Aperte Salerno.

Nessun massiccio piano di investimenti per migliorare e mettere in sicurezza le strutture scolastiche, nessun recupero di strutture pubbliche dismesse per aumentare il numero delle aule, nessun potenziamento dei trasporti pubblici. E rispetto al trasporto pubblico, che oggi viene considerato il maggior veicolo del Covid, invece di potenziarlo, come si sarebbe dovuto fare e come da mesi stanno chiedendo i movimenti studenteschi, si è scelto di non intervenire, rinunciando, di fatto, a quella forma di distanziamento fisico che tanto viene raccomandato per evitare contagi.

Chiudere ancora una volta le Scuole perché non si è stati capaci di gestire e governare l’emergenza sanitaria è il segno del fallimento totale in primis del nostro Governo Regionale.

Chiediamo che i finanziamenti attuali e quelli futuri non vengano sperperati, ma utilizzati razionalmente: