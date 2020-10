Contributi fitto a Nocera Inferiore: Nocera Coraggiosa sollecita interventi

Contributi fitto al centro dell’attenzione a Nocera Inferiore. Il gruppo consiliare Nocera Coraggiosa sollecita un intervento

Sono oltre 400 le famiglie nocerine che attendono i contributi fitto dalla Regione. Il gruppo consiliare Nocera Coraggiosa solleva il problema, sulla scorta delle numerose sollecitazioni ricevute dai cittadini.

I consiglieri Stile, Rosati, Giordano e Della Mura hanno richiesto al dirigente, dottor Sampogna, un incontro «per avere notizie certe sulla tempistica dei pagamenti dei contributi e, se possibile, accelerare le procedure».

«Il momento è particolarmente carico di tensioni e preoccupazioni», si legge nella nota inviata dai quattro consiglieri comunali. «Se l’amministrazione comunale può risolvere qualche problema, accelerando l’iter burocratico, sicuramente i cittadini di Nocera Inferiore apprezzeranno lo sforzo profuso».

La polemica sulle conseguenze del Dpcm su alcune attività commerciali

Nei giorni scorsi il gruppo Nocera Coraggiosa aveva sollecitato il sindaco a un confronto su eventuali misure a sostegno delle attività più colpite dall’ultimo Dpcm.

In risposta, Manlio Torquato aveva etichettato come irrealizzabili le proposte del neonato gruppo consiliare, suscitando il malcontento dei consiglieri.

L’accusa al primo cittadino è stata quella di scarsa propensione alla collaborazione nella risoluzione dei problemi. «Avevamo chiesto un incontro di maggioranza per discutere delle serie problematiche che i bar, ristoranti ed altre attività commerciali affrontano in questo momento particolare.

Certamente non avevamo la risoluzione del problema, ma volevamo comprendere se l’Amministrazione potesse fare qualcosa per chi in questo momento soffre sotto l’aspetto economico. Caro Sindaco, noi alla fine avevamo chiesto solo una riunione».