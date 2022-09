Continua la corsa impeccabile per Anversa, che ha mantenuto la sua solidità contro Syring | calcio belga

La partita è iniziata perfettamente per l’Anversa, dopo che un tiro di Jerkins ha colpito un calcio d’angolo sul palo (settimo). Sull’angolo, Alderweireld si è isolato a soli sei metri e ha dovuto chiudere di testa Dietsch per segnare il suo primo gol stagionale (1-0, 7). Un quarto d’ora dopo, Jansen ha effettuato un passaggio lungo dal petto a Jerkins prima di deviare i talloni oltre Ceres (2-0, 20).

Il Great Old sembrava puntare alla grande vittoria, con un calcio di punizione di Ekkelenkamp da venti metri che colpisce la traversa di Dietsch inchiodando al punto 33, ma Seraing può sperare quando Bernier recupera palla mal controllata da Marius in area. un tiro dalla sinistra con la complicità del palo (2-1, 43).

Nella ripresa le occasioni sono meno pericolose, nonostante la loro pluralità. Il portiere di Seraing ha contrastato bene in un potente tentativo di Miyoshi (48), e Mvoue avrebbe potuto sfruttare Butez dopo aver ereditato palla in area di rigore (61), ma è stato Janssen a non riuscire a proteggerlo annullando un tiro mentre era là. In posizione comoda vicino alla porta (75).