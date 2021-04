Due collaboratori positivi e altri in quarantena alla primaria San Lorenzo/Canonico: la dirigente Filomena Adinolfi ha disposto la sospensione della didattica in presenza.

Si torna alle lezioni in Dad per gli alunni della primaria San Lorenzo/Canonico dell’istituto comprensivo “Carducci-Trezza” a Cava de’ Tirreni. La dirigente Filomena Adinolfi ha disposto la chiusura del plesso fino a data da destinarsi.

Il provvedimento ha avuto seguito alla luce di due collaboratori positivi accertati, uno in attesa di tampone e quattro in quarantena fiduciaria, perché contatti.

“Con sette collaboratori in meno mi è impossibile garantire la didattica in presenza. La scuola primaria San Lorenzo/Canonico, quindi, resterà chiusa per sanificazione fino a data da destinarsi – ha fatto sapere la dirigente Adinolfi – Da domani sarà attivata la Dad con l’orario precedentemente comunicato” .

Proseguiranno regolarmente le lezioni in presenza al plesso Santa Maria al Rifugio

