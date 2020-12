“Approvata l’ottava variazione di bilancio di previsione 2020-2022”

“Stamattina è stata una seduta consiliare molto importante – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – innanzitutto sono ritornato a presiedere il Consiglio dopo la mia assenza perché contagiato dal Covid-19. Sono felice di essere finalmente ritornato al mio lavoro, voglio ancora ringraziare tutti per la vicinanza mostratami e ringrazio il Vice Presidente Carmelo Stanziola per avermi sostituito in questo periodo. Poi, nei lavori della mattinata, abbiamo approvato l’ottava variazione di bilancio di previsione 2020-2022 che è molto significativa. Grazie al Governo abbiamo ricevuto 800 mila euro per emergenza Covid-19 destinate all’edilizia scolastica. Questi interventi destinati alle scuole, più altri della viabilità, erano inseriti nel Programma triennale dei Lavori Pubblici, ma non c’era ancora la relativa copertura finanziaria. In particolare oggi abbiamo proceduto all’approvazione del Bilancio consolidato 2019, un adempimento molto importante perché significa per esempio che la Provincia di Salerno potrà procedere a nuove assunzioni nel 2021″.

“Un Ente Provincia – commenta il Presidente – che solo qualche anno fa stava scomparendo dalla mappa delle istituzioni presenti sul territorio, ora è in grado di assumere personale per raggiungere quindi obiettivi amministrativi.

Approvazione del bilancio consolidato 2019

“È un dato positivo – conclude – sullo stato di salute delle partecipate della Provincia di Salerno che tre o quattro anni fa erano in condizioni disastrose. Parliamo di Arechi Multiservice SpA e EquoAmbiente Salerno SpA che erano sul lastrico, con seri problemi per l’aspetto occupazionale dei propri dipendenti, in pratica in uno stato fallimentare”.

Tutti i lavori della seduta consiliare sono stati trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al seguente link.